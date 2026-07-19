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Deprem yaralarını saran Malatya'da festival coşkusu

Deprem yaralarını saran Malatya'da festival coşkusu
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Malatya Kayısı Festivali kapsamında üçüncü kez düzenlenen Klasik Mercedes Buluşması'nda 85 nostaljik araç sergilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kayısı rengindeki 1976 model Mercedes ile katılarak deprem sonrası moral ve umut mesajı verdi.

Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Klasik Mercedes Buluşması, çevre illerden gelen 85 nostaljik aracı meraklılarıyla buluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Gaziantep'ten gelen kayısı rengindeki 1976 model bir Mercedes ile katılarak vatandaşları selamladığı etkinlik, deprem yaralarını saran kentte büyük bir coşku ve moral kaynağı oldu. Şehrin geleceğine dair umut dolu mesajlar veren Başkan Er, önümüzdeki yıl yenilenen caddelerde yeniden buluşma sözü verdi.

Malatya’da Klasik Mercedes Rüzgârı Kayısı Rengindeki Araç Dikkat Çekti (2) Malatyahaber

KAYISI RENGİ VE TADINDA 

Etkinlikte katılımcılara ve vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, klasik araç tutkunlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl Sanat Sokağı'nda ikincisi düzenlenen Klasik Mercedes buluşmasını, bu sene festivalimizin daha şenlikli ve renkli geçmesi için programa dahil ettik. Alana tam festivalimize yakışır şekilde, üzerinde 'kayısı renginde ve kayısı tadında' yazan bir araçla geldik. Burada yaklaşık 85 araç ve katılımcı bulunuyor. Elazığ, Sivas ve Gaziantep gibi çevre illerden gelerek şehrimizi şenlendiren tüm otomobil tutkunlarına ve bu organizasyonu düzenleyen derneğimize yürekten teşekkür ediyorum."

"GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ"

Deprem yaralarını sarmaya çalışan kentte bu tür etkinliklerin moral açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Er, şehrin geleceğine dair kararlılık mesajları verdi:

"Allah'a şükürler olsun, Malatya’mız ayağa kalktı ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğin dördüncüsünde buluştuğumuzda, çok daha güzel bir Malatya göreceksiniz. Biz, geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Bir sonraki buluşmamıza kadar şehirdeki tüm konteynerler kalkmış olacak. Yenilenen yolları, modern bulvarları ve geniş caddeleriyle ayağa kalkan Malatya'da, inşallah bu Mercedes'lerle hep birlikte konvoy halinde seyredeceğiz."

Malatya’da Klasik Mercedes Rüzgârı Kayısı Rengindeki Araç Dikkat Çekti (3) Malatyahaber

HABER: Mehmet Güngördü

Kaynak: Haber Platformu / Mehmet Güngördü
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