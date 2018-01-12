Ferzan Özpetek ve Serra Yılmaz Bu Kez Rolleri Değişti!

Özpetek'in BKM ile birlikte yapımcıları arasında yer aldığı sinema filminin yönetmen koltuğuna Serra Yılmaz geçti. Dostlukları yıllara dayanan ikili, bu film ile hayatlarının en keyifli ve de eğlenceli dönemini geçirdiklerini söyledi.

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'dan oluşan dev oyuncu kadrosuna sahip 'Cebimdeki Yabancı filmi, çok yakın dostlar Ferzan Özpetek ve Serra Yılmaz'ı yeniden bir araya getirdi. Ferzan Özpetek filmlerinin hem vazgeçilmez ismi hem de uğuruna dönüşen Serra Yılmaz, 'Cebimdeki Yabancı' ile ilk defa yönetmen koltuğuna geçerken; Ferzan Özpetek ise filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

BKM, Frigo Film ve İmaj ortak yapımcılığındaki filmde, hem çok keyifli hem de eğlenceli bir süreç geçirdiklerini söyleyen eski dostlar, tam yedinci kez bir araya geliyorlar. Harika bir oyuncu kadrosuyla birlikte çalıştıklarını söyleyen ikiliden Serra Yılmaz, 'Cebimdeki Yabancı'da.

Özpetek ile birlikte rolleri değiştirerek çalışmayı şu sözlerle dile getiriyor: "Ferzan'la dostluğumuz epey bir uzun yıla dayanıyor, biz bile dönüp baktığımızda çok şaşırıyoruz bu kadar zaman geçtiğine. Arada çok kavga etsek de dostluğumuz hiç eksilmiyor, çevreye baktığımızda böyle o kadar az dostluk görüyoruz ki…Cebimdeki Yabancı, Ferzan'la bir araya geldiğimiz yedinci proje oldu, çalışırken de her konuda hemfikir olmak mümkün değildi ama birbirimizi iyi tanıdığımız için yönetmen ve yapımcı rollerini keyifle üstlendik. Hem Ferzan hem de ben eğlenerek çalışan insanlarız; o yüzden hem eğlenelim hem de gülelim istedik. Rolleri değişsek de bu tavrımız asla değişmedi. Harika bir kadro ile keyifle çalıştık."

Serra Yılmaz ile ortak duyguları paylaşan Ferzan Özpetek de 'Cebimdeki Yabancı'nın kamera arkasını şu şekilde özetliyor: "Cebimdeki Yabancı filminin İtalyan yapımını Roma'da izlerken aklıma gelen ilk şey bu filmi Türkiye'de yapmak ve Serra'yı yönetmen koltuğunda görmekti. Çünkü yıllara dayanan arkadaşlığımızın çoğunu film setlerinde yaşadık. Onun zekası ve zevkine hep hayran olmuşumdur. Bu işi çok iyi yapacağından emindim. Bir de Türkiye'de film setlerinde genelde çok heyecanlanıyorum ve eğleniyorum. Bunun sebebi ekip, oyuncular, yapımcılar olsun herkes işini tutkuyla yapıyor, set aile ortamında geçiyor. Serra da benim zaten ailemden biri ve onsuz bir film çekmek de içimden gelmedi. Serra'yı yönetmen koltuğunda görmek ve onunla deneyimlerimi farklı bir alanda paylaşmak inanılmaz güzeldi. Çalışırken her şey o kadar uyumlu ve olumlu gitti ki biz de şaşırdık. Bu yüzden ortaya harika bir film çıktı."

Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmde, yedi çok eski dost bir araya geldikleri akşam yemeğinde belki de dönüşü olmayan hayatlarının hem en tehlikeli hem de eğlenceli oyununu oynayacaklar. Teknolojinin yaşamlarımıza olan etkisini kahkaha dolu ve gerilimli hikayesiyle sinemaseverlerle paylaşacak 'Cebimdeki Yabancı', 2 Şubat'ta sinemalarda!