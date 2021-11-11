Feryal Gülman kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Feryal Gülman'ın eşi ile ilgili söyledikleri olay oldu. Feryal Gülman, uçakta kocasının sevgilisiyle karşılaşmasını anlattı. Bu gelişmeler üzerine yaşanan olaylar merak edilirken Feryal Gülman merak ediliyor. Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli? Feryal Gürman'ın eşi Kemal Gürman kimdir? Kemal Gürman kaç yaşında, nereli? soruları aratılmaya başlandı.

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

1964 Ankara doğumlu Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman üniversitesi öğrenimini İTÜ'de tamamladı. Evliliğini aralarında 32 yaş bulunan Kemal Gürman ile yaptı. 21 yıl evli kalan ve Arslan adında oğulları bulunan çift boşandı.

FERYAL GÜLMAN İŞ HAYATI

Feryal Gülman iş kariyerine ilk olarak Alarko başlamıştır. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdular. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler aldı ve seminerler verdi.25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Fermal Gülman 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan Gülman isminde bir oğlu var. Bugünlerde 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile konuşuluyor.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir.

Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.

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