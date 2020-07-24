Feryal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ve hakkında bilgiler
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Feryal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ve hakkında bilgiler

Ünlü isim Feryal Gülman bu sıralar eşi Kemal Gülman ile gündeme geldi. Peki Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında, memleketi nereli ve hakkındaki diğer bilgiler haberimizde...

Feryal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ve hakkında bilgiler
24.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:08

Bu sıralar Kemal ve Feryal Gülman ikilisi boşanma süreci akabinde gündeme geldi. Peki Feryal Gülman kimdir, kariyeri ve mesleği hakkındaki tüm bilgiler nelerdir?

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

1964 doğumlu Feryal Gülman Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ardından 7 yaşında İstanbul'a gelen ve 8 yaşında babasını kaybeden Feryal Gülman üniversiteyi İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) 'nde okumuştur ve buradan mezun olmuştur. Bugünlerde ise 21 yıllık eşi olan Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile gündeme gelmiştir.

Feryal Gülman'ın 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile arasında 32 yıl yaş farkı bulunuyor. İş hayatına Alarko ile başlayan Feryal Gülman genellikle gayrimenkul sektöründe kariyerini sürdürmüştür.

Feryal Gülman doğum tarihi : ??.??.1964

Feryal Gülman kaç yaşında : 56 yaşında

Feryal Gülman mesleği nedir : Gayrimenkul - Emlak - Konut sektörü

Feryal Gülman nereli : Ankara

FERYAL GÜLMAN KARİYERİ VE HAYATI

Feryal Gülman iş kariyerine ilk olarak Alarko başlamıştır. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdular. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler aldı ve seminerler verdi.

25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Fermal Gülman 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.

1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan Gülman isminde bir oğlu var.

Bugünlerde 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile konuşuluyor.

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