Sosyete dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Feryal Gülman, eski eşi iş insanı Kemal Gülman'a karşı başlattığı icra takibiyle yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Lüks yaşamı, sosyal etkinliklerdeki varlığı ve iş dünyasındaki duruşuyla dikkat çeken Feryal Gülman'ın, yıllar önce olaylı şekilde boşandığı Kemal Gülman'a karşı hukuki süreç başlatması, magazin ve ekonomi kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi, "Feryal Gülman eski eşine neden icra davası açtı?" ve "Olayın arka planında ne var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Feryal Gülman eski eşi Kemal Gülman'a icra davası mı açtı, neden? Sosyetik isim Feryal Gülman olayı nedir? İşte, detaylar…

FERYAL GÜLMAN OLAYI NEDİR?

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Feryal Gülman olayı nedir sorusu, son günlerde sosyal medyada ve magazin basınında sıkça araştırılmaya başlandı. 2013 yılında, iş insanı Kemal Gülman'a "zina" iddiasıyla boşanma davası açan Feryal Gülman, yaklaşık 8 yıl süren dava sonunda eski eşinden 60 milyon TL tazminat kazandı. Ancak Yargıtay'ın kararı bozması sonrası bu miktar 20 milyon TL'ye düşürüldü.

Feryal Gülman eski eşi Kemal Gülman'a icra davası mı açtı, neden

2022 yılının Aralık ayında mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen, aradan geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürede tazminatın ödenmemesi üzerine Feryal Gülman, 2025 yılı itibarıyla icra takibi başlattı. İcra işlemleri kapsamında Kemal Gülman'ın banka hesaplarında belirtilen miktarın bulunamaması nedeniyle, Gebze'deki bir arazisi satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelirle tazminatın karşılanması hedefleniyor. Ancak bu tutarın yeterli olmaması durumunda, başka taşınmazlara da icra işlemi uygulanabileceği belirtiliyor.

Feryal Gülman'ın başlattığı icra süreci, yıllardır devam eden boşanma davasının ardından gelen yeni bir hukuki adım olarak değerlendirilirken, sosyete camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.