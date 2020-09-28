Fersah ne demektir? Fersah nedir? Denizler altında yirmi bin fersah kitabı kimindir?
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Fersah ne demektir? Fersah nedir? Denizler altında yirmi bin fersah kitabı kimindir?

28.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:31
Fersah ne demektir? Fersah nedir? Denizler altında yirmi bin fersah kitabı kimindir?

Fersah ne demektir? Fersah kelime anlamı nedir? Fersah TDK anlamı ne demektir? Bir fersah kaç kilometre yapar?

Türkçeye Arapça üzerinden girmiş olan fersah kelimesi ne demektir? Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız fersah kelimesinin anlamı kaç kilometre ettiği merak konusu. Peki fersah nedir?

FERSAH NEDİR?

Fersah, mesafe belirtmek için kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Fersah için 12.000 adımlık mesafe ya da 1 saatte gidilen yola denk olduğu açıklanmaktadır. Türk denizcileri 3 deniz milini 1 fersah olarak kabul etmişlerdir. Türkler 5555 metre, Araplar 5760 metre ve Farslar ise 6230 metre olarak kabul etmişlerdir.

FERSAH TDK ANLAMI NEDİR?

Fersah ne demektir? Fersah nedir? Denizler altında yirmi bin fersah kitabı kimindir?

Fersah, TDK anlamı yaklaşık 5 kilometrelik bir uzaklık ölçüsü olarak açıklanmaktadır. İkinci anlamı ise çok uzun mesafe, uzaklık'tır.

BİR FERSAH KAÇ KİLOMETRE YAPAR?

Türklere göre yaklaşık olarak 1 fersah 5 kilometrelik bir uzaklığı belirtir.

FERSAH KELİMESİNİ NASIL KULLANIRIZ?

Uzaklık anlamını taşıyan fersah kelimesi daha çok edebi metinlerde ve yazılı basında kullanılmaktadır. Ancak günümüzde de sık kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ki kullanımı ise 'pek çok, oldukça fazla' anlamlarına gelmektedir. Başka bir anlamı ise çok uzakta bulunma anlamıdır. Hem mecaz hem de gerçek anlamıyla kullanılan bu kelimeye örnek aşağıdaki gibidir;

'Limandan fersah fersah uzaklaştı.'

Denizler altında 20.000 fersah adlı kitap Jules Verne'ye aittir.

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