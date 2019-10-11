Ferrero yüzde 100 dönüştürülebilir ambalaja geçiyor

11.10.2019 15:19

Ferrero Grup 10'uncu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayınladı. Rapor kapsamında firma, yüzde 100 yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir ve gübreye çevrilebilir ambalajlara geçileceğini taahhüt etti.

Kinder, Nutella, Ferrero Rocher markalarının üreticisi Ferrero Grup, 10'uncu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayınlayarak, yeni dönemdeki ambalaj hedeflerini açıkladı. Rapor ile firma, Ellen MacArthur Vakfı'nın Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhütnamesi'ni imzalayarak, 2025 yılı itibarıyle yüzde 100 yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir veya gübreye çevrilebilir ambalajlara geçileceğinin sözünü verdi.

'Değer yaratmak için değer paylaşmak' stratejisiyle hazırlanan ambalajlama konusundaki yeni taahhüt, Ferrero'nun ambalajlama ayak izinin sürekli iyileştirilmesi yaklaşımını daha da güçlendirmeyi, hammaddeden üretim tesislerine ve lojistiğe kadar tüm değer zinciri boyunca çevresel etkileri en aza indirgemeyi içeriyor.

Ferrero Grup Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero'nun konuya ilişkin, "Her zaman, bugünün olduğu kadar yarının toplumuna da fayda sağlayacak yüksek kaliteli ürün deneyimi sunmak adına sorumluluk sahibi bir bakış açısına sahip olmuştur. Bu inanç, bizi sürdürülebilir kaynak yaratımı ve sürdürülebilir üretimle sorumluluk sahibi bir değer zincirine yönlendirmiştir ve şimdi de daha sürdürülebilir ambalaj taahhüdümüzü güçlendirmektedir. 2025 yılı itibariyle yüzde 100 yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir veya gübreye dönüştürülebilir ambalajlara geçeceğimiz taahhüdünü ve döngüsel ekonomiye doğru bir ivmelenmeyi desteklemek üzere Ellen MacArthur Vakfı'nın Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhütnamesini imzaladığımızı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ferrero Grup CEO'su Lapo Civiletti de, "Büyüme hedeflerimiz var ve anahtar nokta sürdürülebilirliği tüm işimize entegre etmek. Ambalaj konusundaki yeni taahhüdümüz, bu hedefe ulaşmak üzere önemli bir adım" diye konuştu.

Ellen MacArthur Vakfı Yeni Plastik Ekonomisi Lideri Sander Defruyt ise, "Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhütnamesi, iş kollarını, hükümetleri ve diğer kurumları; plastik için döngüsel bir ekonomi yaklaşımı etrafında birleştiriyor. Ferrero'nun 2025 için somut hedefler koyarak bize katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Vizyonumuz plastiğin asla atığa ya da kirliliğe dönüşmediği bir dünya. Zor bir yolculuk olacak ancak birlikte ihtiyacımız olmayan plastikleri sistemden kaldırıp ihtiyacımız olan plastiklerin, ekonominin içinde kalarak ve çevreden uzak tutularak güvenli ve kolay bir şekilde dönüştürülmesini sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA