Ferman Toprak: Serdar pişirdi, ben yiyorum

İki ünlü isim, "Vuslat" adlı yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İki ünlü isim, "Vuslat" adlı yeni bir şarkı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. "Hayatı Tespih Yapmışım"dan sonra ilk kez bir şarkı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Ferman Toprak, "Biliyorsunuz uzun süredir şarkı yapıyorum ama bu kez gerçekten çok büyük bir emek var. Serdar Ortaç sağ olsun şarkıyı hazırladı, pişirdi, ben de yiyorum" dedi.

KARI KOCA ARASINDA ÖYLE ŞEYLER OLUR

Ünlü şarkıcı, eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiası hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında öyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim, benim çocuklarımın annesi. Aramızda şu an hiçbir sorun yok."

Kaset fotoğrafı duygulandırdı

Serdar Ortaç'a sosyal medyada paylaştığı kaset fotoğrafı soruldu. Suriye'de mayın araması yapan bir askerin yol kenarında kasetini bulduğunu ve fotoğrafını çekip kendisine yolladığını anlatan popçu şöyle dedi: "Suriye'de bir asker kasetimi dinliyormuş. O sırada çatışma olmuş. Bu beni duygulandırdı. Onlar orada çatışıyor, biz burada neler yapıyoruz."

"Gerekirse Azerbaycan için askere giderim" sözleri asker kaçağı olduğu için eleştirilen Ortaç, konuyla ilgili sorulara da şu yanıtı verdi: "Yıllar önce ünlü olmak için Meksika'ya gitmiştim. Havaalanında posterini gördüğüm kıza aşık oldum. Bir süre aşk yaşadık, Türkiye'ye dönemediğim için askere gidemedim. O yüzden 3 ay hapis yattım."

Kaynak: Hürriyet