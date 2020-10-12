Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi
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Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi

12.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:09

'Hayatı tesbih yapmışım' parçasıyla üne kavuşan şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Yaşanan olay sonrası darp raporu alan Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Ferman Toprak, sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Hilal Toprak şiddet olayının ardından hastaneden darp raporu aldı. Ardından Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi.

TOPRAK, EŞİNİN ŞİDDET İDDİASINI YALANLADI

Polis, Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

Ferman Toprak karısını dövdü iddiası

SOSYAL MEDYADA BOŞANMA PAYLAŞIMI

Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti. Yaptığı paylaşımda "ilk bizden duymanızı istedim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler." ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı 'bir anlık sinir' diyerek silen genç kadının, şiddet olayına ilişkin şikayetini geri çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.

ÜÇ YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

Türkiye'nin 'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla tanıdığı Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünyaevine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu.

Ferman Toprak karısını dövdü iddiası
Ferman Toprak karısını dövdü iddiası
Ferman Toprak karısını dövdü iddiası
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi
Haber Yorumları (1)
YAHYA: AB üyesi olmak için türkiye tüm şartları yerine getiriyor. Evlilikler bile 3 sene standard ;)))))
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