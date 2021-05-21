Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Ferman diziden çıktı mı, neden ayrılıyor?
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Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Ferman diziden çıktı mı, neden ayrılıyor?

Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Ferman diziden çıktı mı, neden ayrılıyor?
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Mucize Doktor dizisi geniş izleyici kitlesi tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapım hakkında Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Ferman diziden çıktı mı, neden ayrılıyor? sorularının yanıtları merak edildi.

Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Onur Tuna'nın canlandırdığı ayrıldı mı, kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki ama Mucize Doktor Ferman neden istifa etti, Onur Tuna diziden ayrılıyor mu?

MUCİZE DOKTOR FERMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Mucize Doktor dizisinde son dönemde ayrılıklar yaşanıyor. Demir'in vedası sonrası Ferman karakterinin diziden ayrılacağı gündeme geldi. Yakın zamanda final bölümünün yayınlanacağı Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterinindiziden ayrılması bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR FERMAN KİMDİR?

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz'i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali'nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

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