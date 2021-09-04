Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Özcan mahallesi sakinlerinden Merhum Fevzi ve Meryem BOZKIR'ın oğulları Gülhayat BOZKIR'ın eşi Metehan ve Bengü BOZKIR'ın babaları Yaşar, Filiz, Feridun, Ferruh ve Faruk BOZKIR'ın kardeşleri Bora BOZKIR'ın amcaoğlu Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip İstanbul Kartal'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Bora BOZKIR: 0535 701 75 62

04 Eylül 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre

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