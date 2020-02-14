: "Ferhat ile Şirin Festivali" başladı

14.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:09

Şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da, "Ferhat ile Şirin Festivali" düzenleniyor.

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen festival, "Şehitlerimize Saygı ve Ülkemize Sevgi Yürüyüşü" ile başladı.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona eren yürüyüşte Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Şehzadeler Gezi Yolu'nda toplu nikah töreni düzenlendi. Törende 20 çiftin nikahı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından kıyıldı.

Yeşilırmak kenarında kurulan 14 Şubat temalı fotoğraf çekim alanlarında da fotoğraf çektiren vatandaşlara kırmızı gül dağıtıldı.

Festival alanına kurulan hediyelik eşya stantlarından elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğine bağışlanacak.

Amasya Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten, "Şehitlerimize Saygı ve Ülkemize Sevgi Yürüyüşü" adı altında çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehitlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Her toplumun fikir ayrılıklarını ortadan kaldıran bazı kavramlar vardır. Bizde de özellikle vatan, bayrak ve şehitlik kavramı bütün görüş ayrılıklarını geride bırakarak milletin güçlü şekilde birleştiği kavramlardır. Bugün vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz için yürüdük. Bu yürüyüşü çok anlamlı buluyorum, yürüyüşe iştirak eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Sarı da askeri üniforma giyerek yaptığı konuşmada, genel olarak aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri için ise aile bireylerine ya da sevdiklerine sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu anlattı.

Festivali düzenlerken milli hassasiyetler ve geleneklere uygun şekilde olmasına büyük ölçüde önem gösterdiklerine değinen Sarı, "Bizi birbirimize bağlayan, birliğimizi sağlayan, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Buruk şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, çünkü iki hafta önce Elazığ'da sarsıldık. Bir hafta önce Van'da çığ altında kaldık. Daha sonra Suriye'de haince bir saldırıya uğradık, koç yiğitlerimizi şehit verdik. Bugün bu yürüyüşle birliğimizi ve kardeşliğimizi biraz daha pekiştirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin Amasya'nın turizm açısından gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını anlatan Sarı, "Amasya, Ferhat ile Şirin'in memleketi olan bir aşıklar şehri ancak bu zamana bu konuda hiçbir eylemimiz yok. Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Biz de bu şehre uygun bir etkinlik düzenledik." dedi.

Festival halk konserleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu