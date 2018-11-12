Ferhat Göçer'in Kızı Canlı Yayında Gözyaşlarına Hakim Olamadı: Babam Tedavi Olmamı İstemedi

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yağmur, babasının ameliyat olduğu süreçte yanında olmak yerine karşısında olduğunu söyledi.

"BABAM AMELİYATIMDA YANIMDA OLMAK YERİNE KARŞIMDA OLDU"

Uzun zamandır babasıyla görüşmediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü söyleyen Yağmur Göçer, katıldığı magazin programında gözyaşları içinde babasına şu sözlerle sitem etti: "Ben doğduğumdan beri ciddi kalp problemleri yaşadım. Defalarca stent takıldı ve anjiyo oldum. Bir operasyon geçirmek zaten büyük bir olayken operasyonun yanında muhalif bir baba vardı. Operasyon geçirirken yanımda istediğim babamı hep karşımda buldum. Doktor olmasına rağmen.

"BABAM DOĞRU BULMADIĞI İÇİN 1 BUÇUK SENE TEDAVİ OLMAYI BEKLEDİM"

Sondan önceki ameliyatımda ben bunu yaşadım. Benim şu an dol kolumdan tansiyon alınamıyor, damar yolu açılamıyor, nabız çok yavaş geliyor. Sondaki önce takılan stendim 1,5 sene geç takıldı bu raporlarıyla da belli. Babam doğru olmadığını düşündü, doktor seçiminde problemler yaşadık.

"RENCİDE EDİCİ SÖZLERLE MASADAN KOVULDUM"

8,5 ay önce yaşadığım bir olay var. Yemek yedik birlikte, yemek bitiminde rencide edici sözlerle masadan kovuldum. Durup durken olmadı. Ben yurtta kalıyordum okul için. Annem de 'iyi görünmüyorsun bende kal biraz.' dedi. Ben de annemde kalmaya başladım. Babamı da arayıp bir açıklama yapmadım. Babam, yurdu arayıp babam bilgi aldı. Benim orada kalmadığımı öğrendi, ama daha öncesinde biliyordu zaten. Bilmiyormuş gibi davrandı, beni masadan 'kovdu' demek istemiyorum zoruma gidiyor uzaklaştırdı diyelim…

"KEŞKE ŞÖHRET OLMASAYDI DA BABAM OLARAK KALSAYDI"

Her şey gördüğünüz kadar olsa keşke. En büyük yarayı açan adam, yara kalmasından mı korkuyor. Benim en büyük boşluğum babam. En büyük yaram babam. Tabi ki babamdır bir şey diyemem. Hayatım boyunca kendisi olmasa bile, isminin varlığı bir şekilde yer alacak. Ama yetmiyor. Babam diye bazı şeylere göz kapayamıyorum. Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı.

"KEDİ, KÖPEĞE 'KIZIM' BANA 'TAKOZ' DERDİ"

Ben şöhretinin hiçbir zaman avantajını yaşamadım. Ben babama aşık, o işine aşıktı çünkü. Evdeki kedi, köpeğe 'kızım' derdi, bana 'takoz' derdi. Gidip gizli gizli odamda ağlıyordum."