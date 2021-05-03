Ferhat Farşi kimdir? CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farşi kaç yaşında, nereli? Ferhat Farşi biyografisi!
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Ferhat Farşi kimdir? CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farşi kaç yaşında, nereli? Ferhat Farşi biyografisi!

Ferhat Farşi kimdir? CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farşi kaç yaşında, nereli? Ferhat Farşi biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türkiye'de TÜBİTAK'ın öncülüğünde yürütülen İlaç Teknoloji Platformu'nun iki yıl boyunca başkanlık görevini üstlenmiştir. Çeşitli alanlarda uluslararası yayınları ve Freiburg Üniversitesi tarafından verilen ödülü başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan Ferhat Farşi kimdir? CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farşi kaç yaşında, nereli? Ferhat Farşi mesleği nedir? Ferhat Farşi hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'de TÜBİTAK'ın öncülüğünde yürütülen İlaç Teknoloji Platformu'nun iki yıl boyunca başkanlık görevini üstlenmiştir. Çeşitli alanlarda uluslararası yayınları ve Freiburg Üniversitesi tarafından verilen ödülü başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan Ferhat Farşi kimdir? CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farşi kaç yaşında, nereli? Ferhat Farşi mesleği nedir? Ferhat Farşi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FERHAT FARŞİ KİMDİR?

1993 yılından bu yana ilaç sanayinde sırasıyla Biofarma İlaç, Bilim İlaç, Abdi İbrahim İlaç'ta önemli görevler alan Ferhat Farşi, CinnaGen İlaç'ın kurucu ortağı ve CEO'su olarak kariyerini sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 1990 – 1993 yılları arasında Endüstriyel Eczacılık bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve bu süre içerisinde formülasyon geliştirme üzerinde çalışmalar yapmıştır. 1993-1997 yılları arasında doktora programı süresince geliştirmiş olduğu ilaç dozaj formları bağlamında gerek hayvanlar, gerekse insanlar üzerinde yaptığı "İn Vivo" çalışmaları ile uluslararası sempozyumlarda ödüllere layık görülmüştür. Bir önceki pozisyonu olan Başkan Yardımcılığı görevi süresince İş Geliştirme, Ruhsatlandırma, Pazar Erişim ve Farmakovijilans departmanları ile başarılı çalışmalara imza atmıştır. Görev aldığı tüm firmalarda Ar-Ge organizasyonu ve Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve akreditasyonunda öncülük etmiştir. Türkiye'nin ilk akredite Ar-Ge merkezinin kurulmasında liderlik rolünü üstlenmiştir. Son 7 yıldır biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarına devam etmekte olup, teknoloji transferi ve üretim konularında uluslararası projelerde yer almıştır.

Türkiye'de TÜBİTAK'ın öncülüğünde yürütülen İlaç Teknoloji Platformu'nun iki yıl boyunca başkanlık görevini üstlenmiştir. Çeşitli alanlarda uluslararası yayınları ve Freiburg Üniversitesi tarafından verilen ödülü başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır. 2011 yılında Barselona'da gerçekleşen "European Business Awards"ta, "İnovasyon" alanında "Ruban d'Honneur" ödülünü almıştır. Kendisinin şu ana kadar ilaç geliştirme ve formülasyon konularında 30 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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