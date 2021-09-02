Son dakika: Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor!

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

BABAMI KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, 'Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray'ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.

Usta tiyatrocu için şu sıralar Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek

Derya Şensoy cenaze aracını babasının fotoğrafına sarılarak takip etti.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncuya veda töreninde sevenleri Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda hazır bulundu.

Seyircisi Ferhan Şensoy'u uğurlamak için tiyatronun kapısında saatlerce bekledi.

Kaynak: Hürriyet