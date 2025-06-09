Ferdi Zeyrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi ilin belediye başkanıydı?

Ferdi Zeyrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi ilin belediye başkanıydı?
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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gündür hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Zeyrek kimdir, kaç yaşında, nereliydi?

Ferdi Zeyrek kimdir? Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gündür hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Zeyrek kimdir, kaç yaşında, nereliydi? Detaylar...

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

Ferdi Zeyrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi ilin belediye başkanıydı?

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gündür hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.

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