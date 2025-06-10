Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne oldu? SON DAKİKA

Sosyal medyada son günlerde sıkça konuşulan isimlerden biri olan Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi kamuoyunda gündem oldu. Yoğun bakımda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşadığı talihsiz kaza, kısa süre içerisinde en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Peki, Ferdi Zeyrek'in yaşadığı elektrik çarpması olayı nedir, nasıl meydana geldi? Manisa Belediye Başkanı'na ne oldu? İşte ayrıntılar…

FERDİ ZEYREK ELEKTRİK ÇARPMASI NASIL OLDU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede, havuzun teknik bölümünde meydana gelen bir arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapıldı. Olay, 5 Haziran gecesi saat 23.30 sıralarında yaşandı.

Ferdi Zeyrek elektrik çarpması nasıl oldu

Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu bilincini kaybettiği ve kalbinin durduğu belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve kalp masajı uyguladı. Ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yaklaşık 70 dakikalık müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Zeyrek'in geçtiğimiz gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in vefat haberi tedavi gördüğü hastanenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. İşte hastaneden yapılan açıklama:

"Cuma günü 5 Haziran saat 23.30'dan itibaren devam eden başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında, bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Kardiyak Arrest (kalp durması) nedeniyle değerli Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız."