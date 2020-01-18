Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında nereli? Ferdi Tayfur biyografisi, hayatı

18.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:06

Adana'da çiftliklerd eçalışarak ailenin geçimini sağlayan Tayfur, gazetede gördüğü ilan sayesinde katıldığı müzik yarışmasında ikinci oldu. Ardından Leyla adındaki ilk plağını çıkardı. Ancak onu üne kavuşturan Kır Çiçekleri adlı parçasıdır. Ferdi Tayfur aynı zamanda oyuncu Necla Nazır ile olan birlikteliği nedeniyle çok konuşulmuştu. Ferdi Tayfur hakkında ayrıntılı bilgi haberimide...

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı babası tarafından konulmuş. Cumali Bey ise bir pavyon çıkışı öldürüldü. Böylelikle eğitim hayatı sekteye uğradı ve bundan sonraki süreçte zor günler geçirdi. Çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu bir şekerci dükkanında çırak olarak çalıştı. Ardından çiftlikte çalışmaya başladı. Aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışmasını görüp, katılmaya karar verir. İkinci olduğu yarışma sonrası İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar.

HUZURUM KALMADI İLE POPÜLER OLDU

Tayfur, Leyla adlı ilk plağını doldurur. 1968 yılında iki plaklık anlaşma hayal kırıklığına neden olur. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarını sürdürür. Üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.

BESTELERİ GÜLDEN KARABÖCEK'E SATILDI

İşleri yoluna koyan Ferdi Tayfur, Zeliha Hanım ile 1974 yılında evlenir. Tayfur'un ilk plağı iyi satsa da maddi sorunlar nedeniyle iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile bulmuştur. 1977 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Şarkıları ile birlikte konserleri de hız kesmeden devam etti.

Ferdi Tayfur'un, Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı var. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen sanatçının bir oğlu dünyaya gelmiştir.