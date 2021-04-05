Ferdi Özbeğen - İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkı sözleri | İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısıdır. Peki İşte Bu Bizim Hikayemiz sözleri nelerdir? İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - İŞTE BU BİZİM HİKAYEMİZ SÖZLERİ

Seni gördüğüm o günden beri

Kalbim perişan gönlüm bir deli

Sana yazdığım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi

Sana yazdığım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi

İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz

Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz

İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz

Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz

Kanımda canımda dört yanımda

Senden başka hiç kimse olmasın

Birgün dönsen yeter bana gözlerim yolda kalmasın

Kanımda canımda dört yanımda

Senden başka hiç kimse olmasın

Birgün dönsen yeter bana gözlerim yolda kalmasın

Olmayacak bir duamıydı bu ALLAH'ım bana reva mıydı bu

Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu

Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu

İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz

Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz

İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz

Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz

Kanımda canımda dört yanımda

Senden başka hiç kimse olmasın

Birgün dönse yeter bana gözlerim yolda kalmasın

Kanımda canımda dört yanımda

Senden başka hiç kimse olmasın

Birgün dönse yeter bana gözlerim yolda kalmasın