Ferdi Özbeğen - İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkı sözleri | İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısıdır. Peki İşte Bu Bizim Hikayemiz sözleri nelerdir? İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen İşte Bu Bizim Hikayemiz şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - İŞTE BU BİZİM HİKAYEMİZ SÖZLERİ
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Sana yazdığım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi
Sana yazdığım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi
İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz
İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Birgün dönsen yeter bana gözlerim yolda kalmasın
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Birgün dönsen yeter bana gözlerim yolda kalmasın
Olmayacak bir duamıydı bu ALLAH'ım bana reva mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu
İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz
İşte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Birgün dönse yeter bana gözlerim yolda kalmasın
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Birgün dönse yeter bana gözlerim yolda kalmasın