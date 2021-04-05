Ferdi Özbeğen - Dilek Taşı şarkı sözleri | Dilek Taşı şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Ferdi Özbeğen - Dilek Taşı şarkı sözleri | Dilek Taşı şarkısının tüm sözleri nelerdir?

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Ferdi Özbeğen - Dilek Taşı şarkı sözleri | Dilek Taşı şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Dilek Taşı şarkısıdır. Peki Dilek Taşı sözleri nelerdir? Dilek Taşı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Dilek Taşı şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - DİLEK TAŞI SÖZLERİ

Gözümde canlanır koskoca mazi

Sevgilim nerede ben neredeyim

Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle

Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim

Gözümde canlanır koskoca mazi

Sevgilim nerede ben neredeyim

Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle

Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı

Bir hayal tufanı eser başımda

Hangi yana baksam durur karşımda

Artık tüm umutlar yabancı bana

Seni aramaktan bak ne haldeyim

Bir hayal tufanı eser başımda

Hangi yana baksam durur karşımda

Artık tüm umutlar yabancı bana

Onu aramaktan bak ne haldeyim

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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