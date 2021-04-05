Ferdi Özbeğen - Dilek Taşı şarkı sözleri | Dilek Taşı şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Dilek Taşı şarkısıdır. Peki Dilek Taşı sözleri nelerdir? Dilek Taşı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Dilek Taşı şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - DİLEK TAŞI SÖZLERİ
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevgilim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevgilim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Seni aramaktan bak ne haldeyim
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan bak ne haldeyim
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı