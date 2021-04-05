Ferdi Özbeğen - Bir Gülü Sevdim şarkı sözleri | Bir Gülü Sevdim şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Bir Gülü Sevdim şarkısıdır. Peki Bir Gülü Sevdim sözleri nelerdir? Bir Gülü Sevdim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Bir Gülü Sevdim şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - BİR GÜLÜ SEVDİM SÖZLERİ
İsyan etmedim
Pişman değilim
Taş bastım kan ağlayan bağrıma
İstemem kimse gelmesin yanıma
Dertliyim dertli
Dertliyim dertli
Taş bastım kan ağlayan bağrıba
İstemem kimse gelmesin yanıma
Dertliyim dertli
Dertliyim dertli
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedim bak kaçıverdi
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinllemedem bak kaçıverdi
Belki dönecek yine sevecek
Şu garip gönlüme olanlar olmuş
Belki de o beni çoktan unutmuş
Nerde kimbilir
Aşıktır Allah bilir
Şu garip gönlüme olanlar olmuş
Belki de o beni çoktan unutmuş
Nerde kimbilir
Aşktır Allah bilir
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedim bak kaçıverdi
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedim bak kaçıverdi