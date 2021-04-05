Ferdi Özbeğen - Bir Gülü Sevdim şarkı sözleri | Bir Gülü Sevdim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Bir Gülü Sevdim şarkısıdır. Peki Bir Gülü Sevdim sözleri nelerdir? Bir Gülü Sevdim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Bir Gülü Sevdim şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - BİR GÜLÜ SEVDİM SÖZLERİ

İsyan etmedim

Pişman değilim

Taş bastım kan ağlayan bağrıma

İstemem kimse gelmesin yanıma

Dertliyim dertli

Dertliyim dertli

Taş bastım kan ağlayan bağrıba

İstemem kimse gelmesin yanıma

Dertliyim dertli

Dertliyim dertli

Bir gülü sevdim bir onu sevdim

Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi

Gel etme dedim kal gitme dedim

Söz dinlemedim bak kaçıverdi

Bir gülü sevdim bir onu sevdim

Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi

Gel etme dedim kal gitme dedim

Söz dinllemedem bak kaçıverdi

Belki dönecek yine sevecek

Şu garip gönlüme olanlar olmuş

Belki de o beni çoktan unutmuş

Nerde kimbilir

Aşıktır Allah bilir

Şu garip gönlüme olanlar olmuş

Belki de o beni çoktan unutmuş

Nerde kimbilir

Aşktır Allah bilir

Bir gülü sevdim bir onu sevdim

Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi

Gel etme dedim kal gitme dedim

Söz dinlemedim bak kaçıverdi

Bir gülü sevdim bir onu sevdim

Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi

Gel etme dedim kal gitme dedim

Söz dinlemedim bak kaçıverdi