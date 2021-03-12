Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde?
Amcası gibi şarkıcılıkta başarılı isim Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde? Ferdi Tayfur şarkıları dinle!
Amcası gibi şarkıcılıkta başarılı isim Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde? Ferdi Tayfur şarkıları dinle!
FERDİ GÜRSES KİMDİR?
Aydoğan Tayfur, amcası Ferdi Tayfur gibi Adana'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Aydoğan Tayfur, müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlamıştır.
FERDİ GÜRSES O KADIN NERDE ŞARKI SÖZLERİ
Yolunda bekledim dönmedi geri
Aşkımı bir anda sildide gitti
İlkbahar yazımı kışa döndürdü
Gençliğimi benden aldıda gitti
Hayatımı yıkan o kadın nerde
Gençliğimi benden aldıda gitti
Boşuna bekledim sevda yolunda
Offf off gitti dönmedi
Yıllarca ağlattın beni sen zalim
Aşkımı hüsrana katıpta gittin
Hiç düşünemezdim sensiz hayatı
[ reklamı gizle/ hide ads ]
En büyük hatayı yaptında gittin
En büyük tokadı attıda gittin
Hayatımı yıkan o kadın nerde
Gençliğimi benden aldıda gitti
Boşuna bekledim sevda yolunda
Offf off gitti dönmedi
Hayatımı yıkan o ZALİM nerde
Gençliğimi benden aldıda gitti
Boşuna bekledim sevda yolunda
Offf off gitti dönmedi