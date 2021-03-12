Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde?
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Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde?

12.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:14
Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde?

Amcası gibi şarkıcılıkta başarılı isim Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde? Ferdi Tayfur şarkıları dinle!

Amcası gibi şarkıcılıkta başarılı isim Ferdi Gürses kimdir? Ferdi Gürses kaç yaşında, nereli? Ferdi Gürses O Kadın Nerde? Ferdi Tayfur şarkıları dinle!

FERDİ GÜRSES KİMDİR?

Aydoğan Tayfur, amcası Ferdi Tayfur gibi Adana'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Aydoğan Tayfur, müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlamıştır.

FERDİ GÜRSES O KADIN NERDE ŞARKI SÖZLERİ

Yolunda bekledim dönmedi geri

Aşkımı bir anda sildide gitti

İlkbahar yazımı kışa döndürdü

Gençliğimi benden aldıda gitti

Hayatımı yıkan o kadın nerde

Gençliğimi benden aldıda gitti

Boşuna bekledim sevda yolunda

Offf off gitti dönmedi

Yıllarca ağlattın beni sen zalim

Aşkımı hüsrana katıpta gittin

Hiç düşünemezdim sensiz hayatı

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En büyük hatayı yaptında gittin

En büyük tokadı attıda gittin

Hayatımı yıkan o kadın nerde

Gençliğimi benden aldıda gitti

Boşuna bekledim sevda yolunda

Offf off gitti dönmedi

Hayatımı yıkan o ZALİM nerde

Gençliğimi benden aldıda gitti

Boşuna bekledim sevda yolunda

Offf off gitti dönmedi

Haber Yorumları
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