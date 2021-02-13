Ferda Anıl Yarkın kimdir? İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli?
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Ferda Anıl Yarkın kimdir? İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli?

13.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:59
Ferda Anıl Yarkın kimdir? İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli?

9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Ferda Anıl Yarkın oluyor... Peki, İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ferda Anıl Yarkın. Peki, İbo Show konuğu Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli?

FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1970

Nereli: Çanakkale

21 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. (2009 yılında TV'deki yarışma programında Çanakkale Korosunu yönetmesinden dolayı Çanakkale'li olduğu sanılmıştır.) Güngör Yarkın ve Bestekar olan Deniz Astsubayı Kamuran Yarkın'ın oğludur. Yarkın Ritm Grubu üyeleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ağabeyleridir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunudur. Pop müziğin canlandığı 90'lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar gibi duygusal parçaları ve sürekli siyah giydiği kıyafetleri ile tanınmıştır. Unuttum Sanma albümü 1999 depremi dönemine denk geldiği için yeterli ilgiyi göremedi ve 7 sene müziğe ara vermek zorunda kaldı. Albüm yapmasa da müzikten kopmayan Yarkın, bu sürede Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye, Müslüm Gürses gibi sanatçıların albüm çalışmalarına eserleri ile katkı sağladı. Yarkın, 2006'da Ayrılmayalım albümü ile yeniden müzik piyasasında kendini gösterdi. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında ise Korolar Çarpışıyor adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte "Çılgınlar Kulübü" adlı müzik grubunu oluşturdu. Birlikte sahne alan ve konserler veren 4'lü, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini çektiler. Ferda Anıl Yarkın halen stüdyoda sanatçılar için eserler üretmekte, çeşitli mekanlarda sahne almaya ve konserler vermeye de devam etmektedir.

DİSKOGRAFİ

• Aşkın Yetmez Tarih: 9 Aralık 1993

• Sonuna Kadar Tarih: 19 Nisan 1996

• Unuttum Sanma Tarih: 17 Haziran 1999

• Ayrılmayalım Tarih: 31 Temmuz 2006

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