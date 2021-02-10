Feraset ne demek, nedir? Feraset TDK kelime anlamı nedir?
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Feraset ne demek, nedir? Feraset TDK kelime anlamı nedir?

10.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:21
Feraset ne demek, nedir? Feraset TDK kelime anlamı nedir?

Feraset ne demek, nedir? Feraset kelimesi kulağınıza gelmiş olabilir. Anlamı ve ne demek olduğu konusunda merak ediyorsanız detaylı bir araştırma sonucunda TDK tarafından kabul edilen açıklamalarına göz atabilirsiniz. Feraset TDK kelime anlamı nedir?

Feraset ne demek, nedir? Feraset, sözlük manası dikkate alındığında birden fazla anlamı barındıran kelimelerden biridir. Günlük hayatta çok sık kullanılmasa da edebi dilde sıklıkla kullanılan feraset kelimesi birçok manaya gelmektedir. Kelime olarak güzel anlamlar taşıdığı için kız bebek ismi olarak da tercih edilebilmektedir. TDK sözlükte kelime anlamı mevcut olan feraset, farklı anlamlarıyla cümle içinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

FERASET NE DEMEK?

Feraset kelime anlamı olarak kısaca anlayış, seziş, sezgi anlamlarına gelir.

Feraset kelimesi dilimize Arap dilinin etkisinde yerleşmiş bir kelimedir. Köken olarak Fars kökünden gelmektedir. Bu kök ise gözde ya da kavrama yeteneğinde keskinlik anlamları taşımaktadır. Türkçeye yerleştikten sonra yaygın olarak tercih edilen kelime özellikle edebi metinlerde sıklıkla kullanılmıştır. Anlayışta ve kavrayışta güçlü, zeki, anlayışlı, sezgileri kuvvetli anlamları taşımaktadır.

Feraset kelime anlamı olarak bilgili ve alim kimseler için de kullanılmaktadır. Bazı durumlarda başka bir kişinin huyunu, ahlakını, mizacını yüzüne bakarak anlama yeteneği olarak adlandırılır. Günümüzde insan sarrafı diye tanımlanan kişiler için tercih edilebilir.

FERASET NEDİR?

TDK sözlükteki anlamları dikkate alındığı zaman feraset kelimesi, öncelikle anlayış, seziş ve sezgi anlamlarını taşımaktadır. Çabuk kavrayan, doğru ve hızlı karar veren kimseler için ferasetli kelimesi kullanılmaktadır. Herhangi bir meslek alanında yeterli bilgi düzeyine sahip, uzmanlaşmış kişiler içinde ferasetli kelimesi kullanılmaktadır. Kelimeyi örnek cümle içinde kullanmak gerekirse:

"Ferasetli bir avukat olduğu için girdiği tüm davaları kazandı."

"Arkadaşım feraset sahibi bir insan olarak bana güzel ve doğru şeyler öğretti." cümleleri oldukça uygun anlamlar içermektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:21:45. #1.16#
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