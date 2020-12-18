Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları
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Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları

18.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:06
Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları

Tesettür giyimin kullanışlı parçalarından olan ferace, pek çok çeşide sahiptir. Tesettür giyim ferace modelleri desenlerin ve renkleri yanı sıra yazlık kışlık ferace modelleri de sunuyor. Mevsimsel olarak değişen ferace kumaşı sayesinde tesettür giyim tercih eden kadınlar için özel seçenekler sunuluyor. Yazlık pamuklu ferace modelleri...

Yaz mevsiminde giyilen yazlık pamuklu ferace modelleri ince, hava aldıran kumaşlar ile üretiliyor ve cilde nefes aldırıyor. Kış mevsiminde giy çık olarak kullanılması için üretilen kalın kışlık ferace modelleri kalın pamuklu kumaştan veya yünlü kumaştan üretiliyor.

Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları

YAZLIK PAMUKLU FERACE MODELLERİ

Tesettür giyim tercih eden kadınlar giy çık parçaları günlük hayatta çok tercih ediyor ve kullanımı oldukça kolay. Yazlık ferace modelleri, pamuklu kumaştan ince ve hava akışı sağlayacak şekilde üretiliyor. İç göstermeyen ferace modelleri serin tutmasıyla biliniyor.

Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları

KIŞLIK FERACE MODELLERİ

Kış aylarında, yaz mevsiminde tercih edilen ince kumaş yerine kalın, cilde hava aldıran ve hava geçirgenliği olmayan kumaşlar tercih edilir. Tesettür giyim içerisinde en çok kullanılan kalın iç göstermeyen pamuklu kumaşlar, ferace modellerinin vazgeçilmezidir. Tesettür giyim kapsamında üretilen ve rahat bir giy çık olan kışlık ferace modelleri, yazlık feraceye göre daha kalın bir kumaş yapısına sahip olarak üretilir.

Ferace modelleri: Yazlık, kışlık feracelerin avantajları

BÜYÜK BEDEN FERACE MODELLERİ

Tesettür giyim bünyesinde her parçanın geniş bir beden aralığı yer alıyor. Genellikle bol olarak üretilen ferace modelleri arasında büyük beden için de geniş seçenekler bulunuyor. Feraceler iç göstermeyen kumaş ile siyah dışında diğer renklerde de üretiliyor. Tesettür giyim dilerseniz desenli ferace modelleri bulmak da oldukça kolay.

Büyük beden kıyafetleri kimi zaman diğer ürünlere göre daha pahalı oluyor ancak büyük beden ferace modelleri oldukça uygun fiyatlı olarak dolaplarınızda yerini alabilir. Qras ürünleri arasında da yer alan giy çık parçaları da bir diğer tercihiniz olabilir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:06:09. #1.14#
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