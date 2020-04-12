Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği - Magazin
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yasemin Aslan, Magazin

Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği

Sosyal medya fenomeni Yasemin Aslan, korona virüs yasakları dolayısı ile evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

12.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:25
Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği

Sosyal medya fenomeni Yasemin Aslan, korona virüs yasakları dolayısı ile evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Sosyal medya platformlarında ulaştığı 460 bini aşan takipçi sayısı ile fenomen haline gelen ve pek çok ünlüyü bile geride bırakan Yasemin Aslan, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek verdi. Videolarını çektikleri yaşlılarla dalga geçen gençlerin aksine, bağış ve sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan Aslan, hazırladığı yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Korona salgınından dolayı evinde olduğunu belirten Aslan, bu süreçte yeni projeler için hazırlıklar yaptığını söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü model dergi için evinden poz verdi, ortalık yıkıldı! Magazin
Ünlü model dergi için evinden poz verdi, ortalık yıkıldı!
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Magazin
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Magazin
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı Magazin
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Ünlü YouTuber'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Magazin
Ünlü YouTuber'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Magazin
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Yanık tenli güzel model, karantinada bahçedeki hortumla sabah duşu aldı
Yanık tenli güzel model, karantinada bahçedeki hortumla sabah duşu aldı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Genç şarkıcının yeni malikanesi: 10 odası ve gizli geçitleri var
Genç şarkıcının yeni malikanesi: 10 odası ve gizli geçitleri var
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Levent Yamanel
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Radamel Falcao Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Fenomen Yasemin Aslan'dan sosyal sorumluluk örneği - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:10:35. #1.14#
title