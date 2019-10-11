Fenomen Samet Liçina, ödül töreninde kendisine mikrofon uzatmayan Dilay Korkmaz'a tepki gösterdi

11.10.2019 10:43

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Zambak Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Esra Erol, Çağla Şıkel, Ivana Sert gibi isimlerin ödül aldığı geceye sosyal medya fenomeni Samet Liçina ile sunucu Dilay Korkmaz'ın mikrofon polemiği damga vurdu.

"ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜLER, SİZ MİKROFONA LAYIK GÖRMÜYORSUNUZ"

Yılın Instagram Fenomeni Ödülü'nü alan Samet Laçine, sahneye çıktığında kendisine mikrofon uzatmayan Dilay Korkmaz'a "Ödüle layık gördüler ama siz mikrofona layık görmüyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Korkmaz ise "Hiç alakası yok ödülümüz çok" dedi. Ödül aldığı anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Liçina, "Karı mikrofonla aşk yaşamaz mı" diyerek tepkisini bir kez daha gösterdi.

"YAPILAN TERBİYESİZLİĞİ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Yaşanan gerginlik sonrası Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda şunları söyledi: "Ay yapılan terbiyesizliği gördünüz mü? Ben o ödüle layık görülüyorum, oraya çağrılıyorum. Bunun için zaman ayırıp hazırlanıyorum ve oraya geliyorum. Ödül alıyorum tabi ki teşekkür edeceğim. Ama buna izin verilmiyor. Bence bu tür kaliteli isimlerin olduğu organizasyonlarda sunucuların kalitesine de özen gösterilmeli bence. Ben hanımefendiyi hiç tanımıyorum, benimle derdi olup olmadığını da bilmiyorum. Orada başını öne eğdirmeseydim herhalde bu gece rahat uyuyamayacaktım.