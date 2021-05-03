Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti

İzmir'in Konak ilçesinde, fenomen olmak için kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştığı iddia edilen 2 kızın ifadesi alındı.

Konak'ta oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına geldiklerinde İ.E ve H.K'nın yanına, tanımadıkları iki kız yaklaştı.

DÖVDÜKLERİ ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

AİLELER SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.'nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı. Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darp ettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI