Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı 12 evi ve 4 arabası olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün şöhrete kavuşmadan önce yaşadığı mütevazı evinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Çektiği videolarla kısa sürede adını duyuran ve fenomen hale gelen Murat Övüç'ün 7 sene önce Beyoğlu'nda yaşadığı evinin fotoğrafları basına sızdı. Şimdilerde lüks bir villada yaşayan fenomenin, mütevazı evi ise dikkat çekti.

Şu an yaşadığı evindeki göz alıcı lüks eşyaları ve mücevherleriyle dikkat çeken Övüç'ün, üne kavuşmadan önce oturduğu evdeki eşyaların sadeliği gözlerden kaçmadı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi ve aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor.

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.

"12 EVİM 4 ARABAM VAR"

Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk olan Murat Övüç, "Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var" demişti.

İşte Murat Övüç'ün yıllar önce yaşadığı evi...

Kaynak: Snob Magazin