Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

12 evi ve 4 arabası olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün şöhrete kavuşmadan önce yaşadığı mütevazı evinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
15.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:58

Çektiği videolarla kısa sürede adını duyuran ve fenomen hale gelen Murat Övüç'ün 7 sene önce Beyoğlu'nda yaşadığı evinin fotoğrafları basına sızdı. Şimdilerde lüks bir villada yaşayan fenomenin, mütevazı evi ise dikkat çekti.

Şu an yaşadığı evindeki göz alıcı lüks eşyaları ve mücevherleriyle dikkat çeken Övüç'ün, üne kavuşmadan önce oturduğu evdeki eşyaların sadeliği gözlerden kaçmadı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi ve aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor.

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

"12 EVİM 4 ARABAM VAR"

Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk olan Murat Övüç, "Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var" demişti.

İşte Murat Övüç'ün yıllar önce yaşadığı evi...

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Haber Yorumları (4)
ÖMER: lütfen şunları heber yapmayın yeter artık
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ORÇUN: vanlılar hemşeriniz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DİYARBAKIRLI: Sende ünlü oldunya soyliyecek söz bulamıyorum
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Magazin
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Magazin
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Magazin
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Magazin
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Magazin
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Magazin
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı
Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya...
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ersin Korkut Hatice Çarpar Sermiyan Midyat
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:49:19. #1.14#
title