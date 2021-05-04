Fenomen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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Fenomen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Fenomen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adıyaman'ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gece Mimar Sinan Parkı içerisinde kalp krizi geçirmesi sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılan fenomen Muhtar Mahmut Göksu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göksu'nun cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenazesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi. Burada İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Muhtar Mahmut Göksu, defnedildi.

Cenazeye, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bazı kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda yakınları katıldı. - ADIYAMAN

Fenomen muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Fenomen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara

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