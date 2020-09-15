Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi
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Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin üçüncü kez kaçak yollardan maymun aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Maymunla sürekli video çeken fenomene tepki yağdı.

15.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:05

Maymun sahiplenerek çektiği videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin daha önce baktığı iki maymununa el konuldu. Genç fenomenin son paylaşımda yasak olmasına rağmen yeni bir maymun sahiplendiği ileri sürüldü.

MAYMUN SAHİPLENİP VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Meriç İzgi, geçtiğimiz yıl annesi vefat eden bir maymunu sahiplendiği duyurmuştu. Maymunla birçok video çeken İzgi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilmiş ve maymunu elinden alınmıştı. Maymunun zorla elinden alındığı ileri süren İzgi, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istemişti.

Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi

2. MAYMUNUNA DA EL KONULDU

Fenomen geçtiğimiz temmuz ayında ise yeni bir paylaşım yaparak elinden alınan Koko isimli maymununa kavuştuğunu söylemişti. Ancak fenomenin kavuştuğunu ileri sürdüğü maymunun Makak cinsi başka bir maymun olduğu ortaya çıktı. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi'nin ikamet ettiği Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı 'Makak' cinsi maymuna el koymuştu. Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarılan maymunun işlemlerinin sürdüğünü, kısa bir süre sonra hayvanat bahçesinde yaşamına devam edeceğini duyurdu.

3. KEZ MAYMUN MU SAHİPLENDİ?

Ancak 24 yaşındaki fenomenin 3. kez maymun sahiplendiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından bir maymunla fotoğraf paylaşan fenomen, maymunun ilk sahiplendiği Koko olduğunu iddia etti. Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı o maymunun Koko olmadığını fenomenin 3. kez maymun sahiplendiğini söyledi. Başta hayvanseverler olmak üzere binlerce kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra Maliye Bakanlığı'na da İzgi hakkında harekete geçmesi için davette bulundu.

Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç İzgi ise "Hakkımda nefret söylemi yapan, kariyere yönelik zedeleyici paylaşımda bulunan ve izinsiz fotoğrafımı alıp yayınlayan tüm hesapları tespit ettim. Hepinizi dava edeceğim. Üstüne de tazminat açacağım" dedi.

Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi
Haber Yorumları (12)
BAHA: ya maymun olacak, yada maymun oynatacak. . . zoru seçmiş. . . :)))))
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MÜNHASIR BEY: Yorum yapmak istemiyorum.
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REDKİD: bu tipte kim yahu)
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