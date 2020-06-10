Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Fenomen Hakan Kakız, son yolculuğuna uğurlanan en yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. O anları Instagram hesabından paylaşan Kakız, "Hakkım helal olsun" dedi.

Çektiği videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüyle yıkılan fenomen Hakan Kakız ise cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Caner Çalışır ile çok yakın olan Hakan Kakız, ölüm haberinin ardından arkadaşına olan son görevini yerine getirmek için cenaze törenine katıldı. Yaşadığı acıyla derinden sarsılan Kakız, tabuta dokunarak hüngür hüngür ağladı. O anları Instagram hesabından paylaşan Kakız, "Hakkımız birbirimize sonsuza kadar helal olsun" dedi.

"AĞLIYORUM, SUSUYORUM, BOŞ BOŞ BAKIYORUM"

Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın ölüm haberinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner'imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum" ifadelerini kullandı.