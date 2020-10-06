Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
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Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt

06.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:38

Yaz ayında aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, dün akşam sosyal medya hesabından verdiği kiloları göstermek için mayolu videosunu paylaştı.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülenmiş aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulmuştu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı içi kilo alan fenomen, aylar sonra verdiği kilolarla kamera karşısına geçti.

"ÖZ SAYGI, ÖZ FOTOĞRAFÇILIK"

1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaşan Duygu Özaslan, "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" diyerek kilolu fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gönderme yaptı. Fotoğraflarına photoshop yaptığı konuşulan Özaslan, söylentilerin önüne geçmek için pozların ardından bir de videosunu paylaştı.

İşte Duygu Özaslan'dan yeni pozlar...

Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Duygu Özaslan'ın günlerce konuşulan kilolu pozu
Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Haber Yorumları (4)
ŞÜKRÜ: Fransa toprakları bizim Osmanlı Devleti
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YETER ARTIK: bırakın şu tipi gündem yapmayı, Allah aşkına ne vasfı var bu kızın bu kadar gündem oluyor gına geldi artık yeter da!
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REİS: bu kim la bizene
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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500
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