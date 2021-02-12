Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu
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Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu

12.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:16

Dansçı ve Koreograf Şaziye Özlem Turan, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk olan Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan fenomen dansçı, söyledikleriyle eski bir kareyi hatırlattı.

Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Dansçı ve Koreograf Şaziye Özlem Turan, oryantal danstan ve zorluklarından bahsetti. Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş hakkında da yorumlarda bulunan fenomen dansçı, birkaç yıl önce ünlü Tenisçi Maria Sharapova'nın maçındaki Bülent Serttaş'ın tepkilerini hatırlattı.

Fenomen dansçıya 'bakmama' olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu
Fenomen dansçıya 'bakmama' olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu


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Fenomen dansçıya 'bakmama' olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu
Haber Yorumları (3)
BEN BÜLENT: Kardeşim adam bakmadı diye günlerdir yerden yere vuruldu. Nası bi ülke olduk ya baksan bi dert bakmasan daha ayrı bi dert. Ayrıca yıllar önce dediği fotoğrafta da hiç birşey yok çok normal bir fotoğraf. Elalem sizin oranıza buranıza bakmak zorunda mı kardeşim başka işiniz yokmu sizin ?!
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YUH: adam tenis maçı izliyor orda yalnız dansöz değil
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.....: ne abarttınız ya . Millet sizin mahrem yerinize bakmak zorunda mı?
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