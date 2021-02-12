Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu

Dansçı ve Koreograf Şaziye Özlem Turan, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk olan Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan fenomen dansçı, söyledikleriyle eski bir kareyi hatırlattı.

Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Dansçı ve Koreograf Şaziye Özlem Turan, oryantal danstan ve zorluklarından bahsetti. Oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş hakkında da yorumlarda bulunan fenomen dansçı, birkaç yıl önce ünlü Tenisçi Maria Sharapova'nın maçındaki Bülent Serttaş'ın tepkilerini hatırlattı.



