Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
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Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Bahar Candan, son olarak başörtüsü takarak poz verdi. Candan'ın arabada bacak bacak üstüne atıp verdiği poz sosyal medyada büyük tepki çekti.

19.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:01

Yıllar önce yayınlanan moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, geçtiğimiz gün Hz. Yuşa türbesini ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında aracında başörtüsü takıp bacak bacak üstüne atarak poz veren Candan'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

POZU TEPKİ ÇEKTİ

Verdiği cesur pozlar ve garip hareketleri ile sosyal medyada önemli bir kitle tarafından takip edilen Bahar Candan, son paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Hz. Yuşa türbesini ziyaret ettiğini belirten Candan, aracında başörtüsü takarak enteresan bir poz verdi ve bunu da "Ol der ve olur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada infial yaratan fotoğraf büyük tepki çekti.

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozu tepki yağdı

Bahar Candan'ın tepki çeken fotoğrafına "Resmen dalga geçiyor" ve "Gündemde kalmak için böyle şeyler yapıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozu tepki yağdı
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Haber Yorumları (4)
KORKUSUZ: her bir yanı kaymış GÖBEĞİ çıkmış bu nasıl poz lan fotoğrafçımı yok orada iğrenç bıngıl bıngıl olmuş
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IHTIYAR: BÖYLE DE AYRI BİŞEY OMUŞ LOOO. BENCE ŞİMDİKİ ÇOĞU KAPALI GEÇİNENİN DURUMUNU ÖZETLEMİŞ HAAA. İNCE BİR MESAJ VAA
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
OKUR: O ŞEKİLDE POZ VEREN O REZİL KADIN KADAR SENDE REZİLSİN, TERBİYESİZ
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 16:12:05. #1.14#
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