Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş
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Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş

02.02.2021 08:16 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:23
Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş

ANTALYA'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (48) ile oğlu Kadir Ozan E.'nin (26), maktulün başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurduğu, adli tıp raporu ile kesinleşti.

ANTALYA'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (48) ile oğlu Kadir Ozan E.'nin (26), maktulün başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurduğu, adli tıp raporu ile kesinleşti.

Olay, geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'CİNAYETİ 4 KİŞİ İŞLEDİ' İDDİASIDavanın 4'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne- babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi anne Sultan Kızılay, oğlunun dövüldükten sonra sanıklar tarafından fotoğraflarının çekildiğini söyleyerek, fotoğrafların kime gönderildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi. Baba Yaşar Özdemir ise olay yerini Antalya'nın yerlisinin bile bilmediğini belirterek, "Bunlar orayı nereden biliyordu? Çektikleri 4 fotoğrafı kimin için çektiler? Cinayeti iki değil 4 kişi işlemiştir" iddiasında bulundu.Şikayetçi avukatı Muhammet Çağrı Gökel ise sanıkların haksız tahrikten yararlanmaması gerektiğini ifade ederek, mağdurun sanıklara karşı herhangi bir eylemde bulunduğuna dair somut delil olmadığını belirtti. Sanık avukatları da müvekkillerinin kasten öldürme eyleminde bulunmadığını iddia etti.BAŞINDA 7 ÖLÜMCÜL DARBEDuruşmada, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu'nun gönderdiği rapor da okundu. Raporun sonuç kısmında, maktulün herhangi bir hastalık veya zehirlenmeden dolayı ölümünün gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi: "Kişinin 4 Şubat 2020 tarihinde maruz kaldığı yaralanma ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ölüm olayında maruz kaldığı yaralanma dışında başkaca ortak neden bulunmadığı, mahkemenizce sorulduğu üzere; otopside tespit edilen menenjitin (beyin zarı enfeksiyonu) maruz kaldığı künt kafa travması nedeniyle oluştuğu, mevcut tıbbi belgeler ve otopside tespit edilen bulgulara göre kişinin kafa bölgesine 7 (yedi) adet künt travma uygulanmış olduğu ve ayrıca sol kol ve sol göğüs bölgesi olmak üzere birer adet künt travma bulgusu tespit edildiği ve kafa bölgesinde tespit edilen künt travmaların tamamının ölümüne etkisi bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Duruşma, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek ertelendi.

Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş
Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş
Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu kesinleşti! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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