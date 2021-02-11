Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı nedir? Fenilketonüri belirtileri nelerdir? Fenilketonüri tedavi yöntemleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı nedir? Fenilketonüri belirtileri nelerdir? Fenilketonüri tedavi yöntemleri nelerdir?

11.02.2021 22:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:42
Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı nedir? Fenilketonüri belirtileri nelerdir? Fenilketonüri tedavi yöntemleri nelerdir?

Aileden katılım yoluyla geçen Fenilketonüri hastalığı merak edilmektedir. Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı nedir? Fenilketonüri belirtileri nelerdir? Fenilketonüri tedavi yöntemleri nelerdir? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Fenilketonüri hastalığı, aileden kalıtsal yollarla geçebilen bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkması için hem annede hem de babada bu hastalık taşıyıcı olarak bulunmalıdır. Türkiye'de akraba evliliği oranlarının fazla olması sebebiyle, bu hastalık diğer ülkelere oranda daha fazla görülmektedir. Türkiye'de her sene ortalama 300 fenilketonüri bebek doğmaktadır.

FENİLKETONÜRİ NEDİR?

Fenilketonüri hastalığı ile doğan çocuklar, proteinli gıdaların içerisinde bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi metobolize edemezler. Bu sebeple de kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan bu madde, çocuğun gelişmekte olan beynuluni harap eder. Bundan dolayı da çocuğun ileri derecede zeka özürlü olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha bir çok belirtinin ortaya çıkmasına sebep olur.

FENİLKETONÜRİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fenilketonüri hastalığının teşhisi yeni doğan bebeklerin tarama testlerinde kan fenilalanin düzeyi artışının belirlenmesiyle konulmaktadır.Bunun için Türkiye'de yeni doğan bebeklerden Guthrie kartı denilen özel kağıtlara, aile doğumdan sonra hastaneden taburcu edilmeden önce bebeğin topuklarından birkaç damla kan alınır. İlk 24 saatinden önce taburcu olacak bebeklerdeyse ilk kan örneğinden sonra bir hafta içerisinde tekrar kan örneği alınmalıdır.

FENİLKETONÜRİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doğumunda sonra ilk birkaç ay içinde fenilketonüri hastalığı olan bebeklerde, sağlıklı bebeklerden farklı özellikler görülmez. Teşhis edilmeyen bebeklerde ilk 4. ay civarında sinir sistemi belirtileri meydana gelmeye başlar. 5. - 6. aylardan sonra çocukta belirgin zeka geriliğinin yanı sıra, akranlarından farklı olarak oturma, yürüme, konuşma gibi beceriler gelişemez. Beyin gelişmeleri normal olmadığından başları küçük kalır. Ayrıca kusma, aşırı el, kol, baş hareketleri, sara nöbetleri, ciltte döküntüler, idrar ve terin küf gibi kokması hastalığın önemli belirtilerindendir. Bu çocukların % 60'ında göz, kaş ve cilt rengi anne-babaya göre daha açıktır.

FENİLKETONÜRİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fenilketonüri hastalığı tedavisinin en önemli noktası, bebeklerde erken dönemde hastalığın tespit edilmesi, ve hayatının ilk günlerinden başlanarak fenilalaninden kısıtlı diyet verilmesi oluşturur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı nedir? Fenilketonüri belirtileri nelerdir? Fenilketonüri tedavi yöntemleri nelerdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:50:56. #1.14#
title