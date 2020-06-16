Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı
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Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Fenilketonüri hastalarına undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı.

Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı
16.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:13

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Fenilketonüri hastalarına undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fenilketonüri (PKU) hastalarına da un yardımında bulunmaya devam ediyor. 01 - 07 Haziran Ulusal Fenilketonüri (PKU) Hastalar Günü için Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde program düzenleyen belediye, hastalara özel undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fenilketonüri (PKU) Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, ve Fenilketonüri (PKU) Hastaları ve aileleri katıldı. Fenilketonüri (PKU) Hastalarının aileleri ile görüşen ve herkesin arasında köprü olmayı hedeflediklerini belirten Beyazgül, "Fenilketonüri hastalığına ilişkin olmak üzere bir arada bulunmaktayız. Dernek başkanımızdan hastalıkla ilgili detaylı bilgiyi aldık. Engelli kardeşlerimiz, hasta kardeşlerimiz ve problemlerimiz var. Bunun yanı sıra bu konularla ilgili kurumlara düşen görevler var. Bunlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bizlere görevler düşüyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaçları karşılaya çalışacağız. Ancak topluma da bu konuda seslenmek gerekiyor. Hepimiz köprü olacağız ki Allah'ın rahmetini üzerimize celp edelim, sevgisini kazanalım. Hz. Eyyüp burada hasta olmuş, sabretmiş insanlığa sabrı da burada öğretmiş. Yakında biz Büyükşehir Belediyesi olarak Eyyüp Nebi'de sabır evleri açacağız. İnsanlar orayı ziyaret edecek, orada tefekkür edecek, güzel bir zaman geçirecek. Belediyelerin çalışmalarından biri de Sosyal Belediyeciliktir. Biz bu pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerini belirledik, gerekli yardımları yaptık. Bu konuda ve daha birçok konuda sizlere uzanan el olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fenilketonüri (PKU) Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi de, "Bu hastalıktaki çocuklar, yaşamları boyunca proteinden yoksun yaşamak zorundalar. Et, yoğurt, yumurta, süt bu hastalıktaki insanlara yasak. Eğer bu ürünleri kullanırlarsa hayat boyu zeka engelli olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalacaklar. Bu hastalarımıza haftanın 3 günü sıcak ekmek hediye ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Fenilketonüri (PKU) için büyük kapsamlı bir program yaptı. Bu sene pandemiden dolayı etkinliği gerçekleştiremedik. Bu vesile ile de Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ürünleri tedarik edebilmemizi sağladığı ve ücretsiz faydalandırdığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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