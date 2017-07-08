Fenerbahçe Taraftarı, Sneijder'e "Fenerbahçe'ye Gel" Çağrısı Yaptı

Fenerbahçe taraftarları, Twitter'dan açtıkları etiketle, Galatasaray'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Sneijder'e "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Taraftarı, Sneijder'e
Galatasaray yönetiminin göndermek istediği ve 10 numarayı Belhanda'ya verdiği Wesley Sneijder, sosyal medyayı karıştırdı.

FENERBAHÇELİLER, SNEİJDER'E ÇAĞRI YAPTI

Galatasaray taraftarı Twitter'da #10NumaraWesleySneijder etiketiyle kampanya başlattı. Fenerbahçe taraftarı ise #SneijderComeToFener (Fener'e gel Sneijder) yazarak futbolcuya çağrı yaptı. İşte taraftarların paylaşımları;