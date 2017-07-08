Fenerbahçe Taraftarı, Sneijder'e "Fenerbahçe'ye Gel" Çağrısı Yaptı
Fenerbahçe taraftarları, Twitter'dan açtıkları etiketle, Galatasaray'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Sneijder'e "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.
Galatasaray yönetiminin göndermek istediği ve 10 numarayı Belhanda'ya verdiği Wesley Sneijder, sosyal medyayı karıştırdı.
FENERBAHÇELİLER, SNEİJDER'E ÇAĞRI YAPTIGalatasaray taraftarı Twitter'da #10NumaraWesleySneijder etiketiyle kampanya başlattı. Fenerbahçe taraftarı ise #SneijderComeToFener (Fener'e gel Sneijder) yazarak futbolcuya çağrı yaptı. İşte taraftarların paylaşımları;