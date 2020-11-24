Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'ler'

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe ve Sivas Belediyespor kar karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'ler'