Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'ler'
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe ve Sivas Belediyespor kar karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'ler'
Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak maçta Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.
FERNERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Sarper Barış Saka yönetecek. A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
FERNERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MUHTEMEL 11'LERİ!
FENERBAHÇE: Oytun (Altay), Serhat, Lemos, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ömer Faruk, Ferdi, Cisse
SİVAS BELEDİYE: Necati, Cumhur, Şehmuz, Muhsin, Fatih, M. Aydın, Ozan, Furkan, Volkan, Emre, M. Türk