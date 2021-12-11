Kim Min-Jae, 1907 Fenerbahçe Espor'un yeni oyuncularına mesajı gönderdi

1907 Fenerbahçe Espor 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin yeni kadrosu duyuruldu. Kadroya yeni katılan iki Güney Koreli espor oyuncusu Jeon "Ray" Ji-won ve Lee "Crash" Dong-woo'ya Fenerbahçe futbol kulübünün Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae mesaj gönderdi.

KİM MİN-JEA'DEN RAY VE CRASH'E MESAJ

1907 Fenerbahçe Espor'un kadrosuna katılan yeni oyuncuların duyurulmasının ardından Kim Min-Jea, "Merhaba Crash ve Ray, ben Fenerbahçe futbol kulübünde oynayan Kim Min-jae. Buradaki taraftarlar sizleri bekliyor. Çabucak gelip taraftarlarla buluşun. Fenerbahçe ve İstanbul çok güzel ve yaşamak için harika bir yer. Buraya gelip güzel performans sergilemenizi bekliyoruz." Sözlerine yer verdi.

1907 FENERBAHÇE ESPOR 2022 KADROSU

1907 Fenerbahçe Espor 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi kadrosuna katılan yeni oyuncular ile birlikte 1907 Fenerbahçe'nin güncel kadrosu şu şekildedir:

Lee "Crash" Dong-woo

Jeon "Ray" Ji-won

Onurcan "Stillnumb" Başkurt

Ozan "Sparz" Özbay

Volkan "Ellam" Dinçer

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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