Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak
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Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak
11.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:42

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21: 00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Korona virüs sebebiyle ara verilen Süper Lig heyecanı Fenerbahçe ve Kayserispor arasında oynanacak olan müsabaka ile başlayacak. Kayserispor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıların karşısına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Karapınar gelecek sezonda ise alt yapı koordinatörlüğü görevine geçecek.

VEDAT'IN DURUMU AKŞAM BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vedat Muriqi'nin durumu bu akşam yapılacak son antrenman sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı devam eden Alman yıldız Max Kruse bu mücadelede forma giyemeyecek.

TRİBÜNLER BOŞ KALMAYACAK

Korona virüs salgını sebebiyle tribünlerde taraftarların bulunmayacağı kararı alınırken sarı-lacivertli ekip, Kayserispor ile oynayacağı mücadelede tribünlerde özel isimlere yer verecek. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun tribünlerine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında hayatlarını kaybeden Prof. Dr. Murat Akçabelen, eczacı İsmail Dumuş, hemşire Dilek Akçabelen, Mümtaz Güngörenler ve İhsan Güngörenler gibi isimlerin fotoğrafları yer alacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesine şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Altay, Dirar, Simon Falette, Serdar, Deniz, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Ozan, Mevlüt (Vedat)"

( Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

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