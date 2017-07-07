Fenerbahçe, Kalinic ile 3 Yıl Uzattı

Fenerbahçe Doğuş, Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, iç transferde de oyuncularıyla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak takımın yıldız oyuncularından Nikola Kalinic ile tekrardan 3 yıl için anlaştıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır."



Kalinic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. 26 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geçen sene 7.5 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL