Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi
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Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcularından Deniz Çınar, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "2021 yılında da aynı hedefle yolumuza devam edeceğiz.

27.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:01
Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcularından Deniz Çınar, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "2021 yılında da aynı hedefle yolumuza devam edeceğiz. Yelkende ülkemize ilk olimpiyat madalyamızı kazandıracağız." dedi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda yelken branşında temsil etme hakkını elde eden Deniz Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların ertelenmesinin beklenen bir karar olduğunu vurgulayarak, "Son derece doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem sporcuların hem de dünyadaki insanların sağlığı açısından doğru. Salgın bir hastalık var ve bir an önce bunun engellenmesi gerekiyor. Bütün sporcuların da adil bir şekilde yarışlara hazırlanması lazım. Şu ana kadar sporcuların yüzde 47'si kota almamış durumda. Onlara da adil yarış ortamının sağlanması gerekiyor. Şu anda bu şartlarda bu mümkün değil ve bu ortamda oyunların ertelenmesi çok doğal." değerlendirmesinde bulundu.

Erteleme kararını kendi açısından da avantajlı gördüğünü aktaran tecrübeli sporcu, "Bu 1 yıllık süreçte kendimi hazırlayacağım. 2020 yılındaki hedefimiz neyse 2021 yılında da aynı hedefle yolumuza devam edeceğiz. Yelkende ülkemize ilk olimpiyat madalyamızı kazandıracağız. Hem kulübümüzün hem de sponsorumuz Doğuş Grubu'nun desteğini alacağız." diye konuştu.

Uçuşların askıya alındığı İspanya'dan dönüş süreçleri

Deniz Çınar, kardeşi Ateş Çınar'la 470 Dünya Şampiyonası için bulundukları İspanya'dan dönüş süreçlerini de anlattı.

İki hafta önce İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde bulunduklarını dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"İspanya'da bütün hazırlığımızı tamamlamıştık. Yarışlardan sadece bir gün önce deniz antrenmanındayken, bir haber aldık ve şampiyona iptal edildi. Durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorduk ama iptal edilmesini beklemiyorduk. Bir gün kala iptal olacağını kimse beklemiyordu. Doğru bir karar olduğunu şu an anlıyoruz. Haberi alır almaz denizden karaya döndük ve malzememizi toparlamaya başladık. Normalde biz malzememizi Barcelona'ya bırakacaktık. Çünkü malzememizi ve yelkenimizi Tokyo'da olimpiyatta kullanacaktık. Biz planımızı yaptık, gemide yerimizi ayırttık, malzemelerimizi paketledik. Her şey yolundaydı ancak hızlı gelişen olaylar karşısında planımızı değiştirdik."

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Rodopman ve sarı-lacivertli kulübün büyük desteğini bu süreçte aldıklarını vurgulayan Deniz Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den gelen haberle İspanya'dan uçuşların iptal olduğunu öğrendik. Ertesi gün sadece sabah 8'e kadar uçuşun olduğunu öğrendik. Hemen kulüple ve federasyonla iletişime geçtik. Burada şunu söylemem gerekiyor ki; Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlumuz Selma Rodopman ve kulübümüzün desteği çok önemliydi. Onlara çok teşekkür ederiz. İspanya'dan Türkiye'ye hava yolu kapalı olacağı için hemen İsviçre üzerinden bir bilet ayarladılar. Biz de İstanbul'a dönmüş olduk. Bugün evimizdeki 13. gün. Tabii ki 13 gündür evdeyiz ve evde kalmaya devam ediyoruz."

"Salgının engellenmesi için 'evde kal' kuralına uyuyoruz"

Deniz Çınar, Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Antrenmanları evde yaptıklarını belirten Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreç boyunca evde kalmaya devam edeceğiz. Salgının engellenmesi için bu kurala uyuyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapıyoruz. Birçok spor aletimizi eve getirdik. Doğa sporuyla uğraştığımız için denize de çıkmamız gerekir ama bu şu an imkansız. Dileğimiz sağlıklı olmak ve umarım en kısa sürede bu süreci atlatırız."

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi

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