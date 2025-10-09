Fenerbahçe Avrupa Kulüpler Birliği'nde var mı? Avrupa futbolunda kulüplerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan EFC, Avrupa'nın dört bir yanından güçlü kulüpleri bir araya getiriyor. Türkiye'den ise birkaç köklü kulüp, bu yapıda asil üyelik statüsüyle temsil ediliyor.

EUROPEAN FOOTBALL CLUBS NEDİR?

European Football Clubs (EFC), Avrupa futbol kulüplerini temsil eden en üst düzey organizasyondur. 2008 yılında G-14 grubunun dağılmasının ardından "European Club Association (ECA)" adıyla kurulan bu birlik, Avrupa'daki 53 ulusal federasyondan en az bir kulübü bünyesinde bulundurarak 197 üye ile faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşun amacı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde gelişimini desteklemek, kulüplerin haklarını korumak ve uluslararası futbol yönetimlerinde kulüplerin sesini duyurmaktır.

EFC, UEFA ve FIFA tarafından Avrupa kulüplerinin çıkarlarını temsil eden tek bağımsız yapı olarak tanınmaktadır. Kurumun başkanlığını Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yürütmektedir. Üye kulüpler arasında Avrupa futbolunun en köklü, başarılı ve ekonomik anlamda güçlü takımları yer alır. EFC, aynı zamanda kulüpler arası iş birliğini güçlendiren, genç futbolcu gelişimi ve altyapı projeleri gibi konularda ortak çalışmalar yürüten bir platformdur.

FENERBAHÇE AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE VAR MI?

Fenerbahçe, Avrupa Kulüpler Birliği'ne asil üye statüsüyle dahildir. Bu statü, kulübün birliğin genel kurulunda oy hakkına sahip olduğu, yönetim organlarında yer alabildiği ve Avrupa futboluna yön veren kararlarda aktif olarak temsil edildiği anlamına gelmektedir. Fenerbahçe, Türkiye'yi bu yapıda temsil eden en güçlü kulüplerden biri olarak gösterilmektedir.

Bir dönem Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç, Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kuruluna seçilerek Avrupa futbolundaki en üst düzey karar organlarında yer almaktaydı. Fenerbahçe, aynı zamanda altyapı gelişimi ve genç futbolcu eğitimi alanlarında EFC'nin çeşitli projelerine katılmaktadır. "Akademi Ziyaretleri" gibi programlar aracılığıyla Avrupa'daki diğer kulüplerle bilgi alışverişinde bulunmakta ve futbol altyapısını geliştirmeye yönelik ortak çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'den Galatasaray ve İstanbul Başakşehir de asil üyeler arasında bulunurken, bazı kulüpler bağlı üyelik statüsüyle temsil edilmektedir.