Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini düzenlendi
Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini yapıldı.
Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini yapıldı.
Patrikhane bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti.
Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra diğer ülkelerden gelen Ortodoksların da ilgi gösterdiği ayin sırasında, mumlar yakılarak dualar edildi, ilahiler okundu.
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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