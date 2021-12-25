Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini düzenlendi - Haberler
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Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini düzenlendi

Fener Rum Patrikhanesi'nde
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini yapıldı.

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Fener Rum Patrikhanesi'nde "Noel" ayini yapıldı.

Patrikhane bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti.

Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra diğer ülkelerden gelen Ortodoksların da ilgi gösterdiği ayin sırasında, mumlar yakılarak dualar edildi, ilahiler okundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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