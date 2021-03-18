Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi
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Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi

18.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:43

Fener Rum Patrikhanesi'nde büyük bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Bartholomeos'dan sonra iki numara olan Kadıköy Metropoliti Athanasios'u itaatsizlik gerekçesiyle görevden aldı. Kadıköy doğumlu ve Heybeliada Ruhban Okulu mezunu olan Athanasios'un yerine ise Yunanistan'ın Girit Adası doğumlu Emanuil göreve getirildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod Meclisi (Ruhani Meclis) hiyerarşisinde Patrik Bartholomeos'dan sonra iki numaralı adam konumundaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın (85) görevden alınması ve yerine Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis'i (68) atanmasına karar verdi. Sen Sinod Meclisi'nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios'un "Patrik ve Sen Sinod'a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi" nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi
Görevden alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas.

UYARILARA KULAK ASMAYINCA PATRİK HAREKETE GEÇTİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 2008 yılında Kadıköy Metropoliti seçilen Athanasios, geçmişte Patrik Bartholomeos'a defalarca hakaret ve küfür eden, ayrıca ırkçı söylemleri ile de bilinen Yunanistan'daki Karavriton bölgesi eski Metropoliti Amvrosios ile sıkı dostluk kurdu. Ayrıca, ev işleri için de Rus Patriği Kiril yanlısı bir rahibeyi yanında bulunduruyordu. Athanasios, bir din adamı ile bağdaşmayacak şekilde, İstanbul'daki Rum cemaatinin karnaval etkinliklerine ise karnaval kıyafetleri giyerek katılıyordu. Patrik, Athanasios'un bu tavırlarına bir süre tahammül etti. Kendisini defalarca uyardı. Athanasios kulak asmayınca Patrik sonunda kendisini görevden almaya karar verdi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi
Fener Rum Patriği Bartholomeos.

GİRİTLİ METROPOLİT

Athanasios, Kadıköy doğumlu ve Heybeliada Ruhban Okulu mezunu. Kadıköy Metropoliti seçilen Emanuil ise Yunanistan'ın Girit Adası doğumlu. Türkiye'nin 2010'da yurtdışında Patrikhane'ye bağlı metropolitlere vatandaşlık hakkı tanıması sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 2003'den beri Fransa Metropoliti idi. Patrik 2008'de de Patrikhane'de "temizlik operasyonu" gerçekleştirmişti. Patrik olma ihtirası içindeki özel kalem müdürü Sivas Metropoliti Dimitrios ile Alaşehir metropoliti Meliton'u Fener'deki görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI GELİYOR

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Emanuil'in, yeni Kadıköy Metropoliti olarak göreve başlaması nedeniyle cumartesi günü Patrikhane'de düzenlenecek dini ayine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yeğeni olan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis katılacak. Bakoyanis'in yarın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

BİLGİ NOTU

Kadıköy Metropoliti, Patrikhane hiyerarşisinde çok önemli bir mevki. 12 metropolitten oluşan Sen Sinod Meclisi'nde "Birinciden (Patrik) sonraki birinci olarak" sayılıyor. Bartholomeos da 1991'de Patrik seçilmeden önce Kadıköy Metropoliti idi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti aforoz edildi
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