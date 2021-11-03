Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı

NEW Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

NEW Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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