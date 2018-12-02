Fendoğlu'nun Engelliler Günü Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fendoğlu mesajında, "Engelliler toplumumuzun en kıymetli bireyleridir. Sadece engellilerin değil, tüm bireylerin hayatlarını hiç kimseye muhtaç olmadan sürdürebileceği ortamı sağlamak devletin en temel görevidir. Engellilerin diğer bireylerden farkı içinde bulundukları zor şartlar altında topluma değer katmalarıdır. Engellilerin bu değeri oluşturabilmeleri için onlara katkı sunmak noktasında biz milletvekillerine de önemli görevler düşmektedir. Bu görevin bilincinde olarak Meclis'te engellilerin ve ailelerinin sorunlarını çözmek için var gücümle çalışmaktayım. Engellilere yönelik ön yargılarla mücadele etme ve onların sağlıklı gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalara gösterdiğimiz hassasiyet bizim insani görevimizdir. Bu vesile ile kapımın tüm engellilere ve onların cefakar ailelerine sürekli açık olduğunu ifade ediyor, onlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA