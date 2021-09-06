Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi.

Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı

Minibüsü ambulans gibi kullandı

DÜZCE - Düzce'de minibüse binen yolculardan birisi rahatsızlanınca, minibüs sürücüsü hattından çıkarak ambulans gibi kullandığı minibüs ile yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Olay geçtiğimiz günlerde Düzce'de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, güzergahında seyir halinde olan minibüs sürücüsü Ercan Danışmaz'ın aracında bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. Yolcular gencin bayıldığını belirterek sürücüyü bilgilendirdi. Sürücü Ercan Danışmaz'da hattından çıkarak direk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne minibüsü sürdü. Onlarca yolcusu ile birlikte ambulans gibi minibüsü kullanan sürücü, baygın genci hastaneye yetiştirdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu olay minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı. Olay hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ'de şoförü Ercan Danışmaz, "Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergahımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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